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Опубликовано 23 октября, 16:27

Нижегородский аэропорт Чкалов принял 13 рейсов, направлявшихся в Москву

Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принял 13 самолётов, которые направлялись в Москву, но были вынуждены изменить маршрут из-за временных ограничений на полёты в столичном авиаузле. Об этом сообщила пресс-служба нижегородской воздушной гавани.

В аэропорту пояснили, что Чкалов выполняет функции главного запасного аэродрома для московского авиаузла. Именно сюда направляют часть самолётов, которые не могут приземлиться в столице.

«На текущий момент принято 13 рейсов», — уточнили представители аэропорта.

Все службы нижегородской воздушной гавани переведены на усиленный режим работы. С пассажирами перенаправленных рейсов взаимодействуют сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

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Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в Москве ввели для обеспечения безопасности полётов. Они затронули Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Работа московского авиаузла находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.

Больше новостей об ограничениях авиасообщения и чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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