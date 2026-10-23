Нижегородский аэропорт Чкалов принял 13 рейсов, направлявшихся в Москву

Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принял 13 самолётов, которые направлялись в Москву, но были вынуждены изменить маршрут из-за временных ограничений на полёты в столичном авиаузле. Об этом сообщила пресс-служба нижегородской воздушной гавани.

В аэропорту пояснили, что Чкалов выполняет функции главного запасного аэродрома для московского авиаузла. Именно сюда направляют часть самолётов, которые не могут приземлиться в столице.

«На текущий момент принято 13 рейсов», — уточнили представители аэропорта.

Все службы нижегородской воздушной гавани переведены на усиленный режим работы. С пассажирами перенаправленных рейсов взаимодействуют сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в Москве ввели для обеспечения безопасности полётов. Они затронули Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Работа московского авиаузла находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.