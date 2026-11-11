Неизвестный объект с отростками, похожими на щупальца медузы, попал на видео в Анкоридже на Аляске. НЛО сняла Сара Джейн Осборн недалеко военной базы Элмендорф-Ричардсон. По её словам, объект оставался в небе около трёх минут, а затем исчез, передаёт Daily Mail.

Женщина наблюдала неопознанный объект 15 июня около 22 часов 13 минут по местному времени, когда фотографировала радугу. Её муж остановил автомобиль на парковке, и Осборн сделала несколько снимков, после чего включила видеозапись.

НЛО в виде медузы на Аляске. Видео © X / AnonymouShadoww

По описанию очевидицы, чёрно-серебристый объект поворачивался из стороны в сторону, а его щупальца двигались независимо друг от друга. Супруги предположили, что видят воздушного змея, но быстро поняли, что это не так. Поражал и размер НЛО, в сравнении с которым обычный самолёт казался крошечным. НЛО провисел 3 минуты и исчез так же внезапно, как и появился.

«Только Бог и правительство могут знать, что это такое», — сказала женщина.

Точное расстояние до объекта и его размеры установить не удалось. Связан ли НЛО с военной базой Эльмендорф - Ричардсон тоже пока не сообщали.