НЛО в виде медузы с щупальцами сняли у военной базы на Аляске в Анкоридже
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Неизвестный объект с отростками, похожими на щупальца медузы, попал на видео в Анкоридже на Аляске. НЛО сняла Сара Джейн Осборн недалеко военной базы Элмендорф-Ричардсон. По её словам, объект оставался в небе около трёх минут, а затем исчез, передаёт Daily Mail.
Женщина наблюдала неопознанный объект 15 июня около 22 часов 13 минут по местному времени, когда фотографировала радугу. Её муж остановил автомобиль на парковке, и Осборн сделала несколько снимков, после чего включила видеозапись.
НЛО в виде медузы на Аляске. Видео © X / AnonymouShadoww
По описанию очевидицы, чёрно-серебристый объект поворачивался из стороны в сторону, а его щупальца двигались независимо друг от друга. Супруги предположили, что видят воздушного змея, но быстро поняли, что это не так. Поражал и размер НЛО, в сравнении с которым обычный самолёт казался крошечным. НЛО провисел 3 минуты и исчез так же внезапно, как и появился.
«Только Бог и правительство могут знать, что это такое», — сказала женщина.
Точное расстояние до объекта и его размеры установить не удалось. Связан ли НЛО с военной базой Эльмендорф - Ричардсон тоже пока не сообщали.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп поделился рассказами американских военных пилотов о загадочных НЛО, которые двигались втрое быстрее истребителей F-22. По словам президента, лётчики наблюдали круглые аппараты, не похожие на привычную авиацию. Сам Трамп признался, что скептически относится к существованию НЛО, однако не считает рассказы опытных пилотов выдумкой.