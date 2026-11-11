Неопознанный объект в небе над Литвой заставил военных поднять в воздух истребители НАТО. Воздушную тревогу объявили сразу в двух регионах страны — Вильнюсском и Утенском уездах. Впрочем, долго тревожить жителей не пришлось: уже через несколько минут предупреждение отменили.

Как сообщает литовская телерадиокомпания LRT, неизвестный объект заметили в районе Игналинского региона. После этого власти приняли решение задействовать авиацию, участвующую в миссии воздушного патрулирования НАТО.

Жителям двух уездов объявили воздушную тревогу. Военные подняли истребители для проверки ситуации и реагирования на возможную угрозу с воздуха.

«В Вильнюсском и Утенском уездах объявлена воздушная тревога. Принято решение поднять истребители миссии ПВО НАТО», — сообщила LRT.

Однако спустя несколько минут телерадиокомпания проинформировала об отмене тревоги. Что именно представлял собой обнаруженный объект и удалось ли установить его происхождение, в опубликованном сообщении не уточняется.