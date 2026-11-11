В Литве объявили воздушную тревогу из-за НЛО и подняли истребители НАТО
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Неопознанный объект в небе над Литвой заставил военных поднять в воздух истребители НАТО. Воздушную тревогу объявили сразу в двух регионах страны — Вильнюсском и Утенском уездах. Впрочем, долго тревожить жителей не пришлось: уже через несколько минут предупреждение отменили.
Как сообщает литовская телерадиокомпания LRT, неизвестный объект заметили в районе Игналинского региона. После этого власти приняли решение задействовать авиацию, участвующую в миссии воздушного патрулирования НАТО.
Жителям двух уездов объявили воздушную тревогу. Военные подняли истребители для проверки ситуации и реагирования на возможную угрозу с воздуха.
«В Вильнюсском и Утенском уездах объявлена воздушная тревога. Принято решение поднять истребители миссии ПВО НАТО», — сообщила LRT.
Однако спустя несколько минут телерадиокомпания проинформировала об отмене тревоги. Что именно представлял собой обнаруженный объект и удалось ли установить его происхождение, в опубликованном сообщении не уточняется.
Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп рассказал о необычных объектах, которые, по словам американских военных лётчиков, обгоняли истребители F-22 втрое. По словам главы Белого дома, пилоты описывали загадочные круглые объекты, не похожие на обычные летательные аппараты. При этом сам Трамп признался, что не слишком верит в НЛО, но считает рассказы опытных лётчиков заслуживающими внимания.