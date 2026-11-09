Американские военные лётчики рассказывали президенту США Дональду Трампу о загадочных круглых объектах, которые якобы проносились мимо истребителей F-22 на скорости втрое выше скорости самолётов. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью телеканалу CBS News.

По словам Трампа, он неоднократно встречался с пилотами ВВС США во время своего первого президентского срока и уже после возвращения в Белый дом. Военные делились с ним историями о необычных явлениях, замеченных во время полётов.

Президент подчеркнул, что речь идёт об опытных и серьёзных специалистах, которых трудно заподозрить в увлечении теориями заговора. Лётчики утверждали, что сталкивались с объектами круглой формы, способными двигаться с невероятной скоростью.

При этом сам Трамп признался, что не относится к убеждённым сторонникам теорий об НЛО. Услышав один из рассказов, он даже предположил, что загадочный объект мог оказаться кометой. Каких-либо доказательств внеземного происхождения замеченных пилотами объектов президент не привёл.

Тема неопознанных объектов вновь привлекла внимание после публикации Пентагоном в сентябре почти пятиминутной видеозаписи, сделанной американскими военными на Ближнем Востоке. В сопроводительном отчёте описывался белый круглый объект, который, по оценке наблюдателей, двигался со скоростью до 800 километров в час. Его происхождение осталось невыясненным.

Ранее Life.ru рассказывал, что Пентагон разрешил действующим и бывшим сотрудникам, военным и подрядчикам передавать уполномоченным представителям специальной программы закрытые сведения о неопознанных аномальных явлениях. Для этого американское оборонное ведомство предусмотрело особый порядок раскрытия информации.