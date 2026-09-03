НМГ приобрела контрольную долю издательского дома «Комсомольская правда»

Контрольная доля издательского дома «Комсомольская правда» перешла к МИЦ «Известия» — одному из ключевых активов Национальной Медиа Группы. Сделка расширяет присутствие НМГ на рынке информационного и развлекательного контента.

Объединённый портфель охватит цифровые площадки, федеральные телеканалы, радио и региональные издания. В НМГ рассчитывают, что это позволит создать новое мультиплатформенное предложение для рекламодателей. Компании также планируют обмениваться журналистскими практиками и производственными стандартами, совместно развивать кросс-платформенные проекты и оптимизировать операционные процессы.

Комсомольская правда» — один из сильнейших игроков на российском медиарынке. Объединение с таким крупным и авторитетным СМИ — логичный шаг на пути к формированию единого информационного пространства и созданию мультиформатных кросс-платформенных проектов на медиарынке. Владимир Тюлин первый заместитель генерального директора НМГ, генеральный директор МИЦ «Известия»

«У «Комсомольской правды» миллионы преданных читателей по всей стране, сильные позиции в регионах, бесспорная узнаваемость и фирменный стиль. Объединив наши команды и ресурсы, мы сможем усилить компетенции друг друга, дать нашим аудиториям дополнительные продукты и создать уникальное предложение для рекламного рынка. Конечно, «Комсомолка» — это ещё и знаковый медиабренд, который будет бережно сохраняться, а лучшие традиции получат современное развитие уже в рамках единого холдинга», — добавил он.

Генеральный директор ИД «Комсомольская правда» Олеся Носова отметила:

«Мы рады открывающимся для нас возможностям и доступу к ресурсам, которыми обладает МИЦ «Известия». Это уникальная возможность усилить наше присутствие на медиарынке, воспользоваться технологическими компетенциями МИЦ «Известия» и реализовать самые амбициозные проекты. Уверена, что это партнёрство позволит нашим проектам выйти на новый уровень и стать драйвером развития отрасли».

Аудитория печатных СМИ в России по итогам 2025 года достигла 65 миллионов человек, причём почти половина читателей знакомится с материалами изданий онлайн. «Известия» показали самый высокий индекс цитируемости — 2283,9 — и заняли сильные позиции во «ВКонтакте». Эти показатели подтверждают растущую роль медиабрендов, которые одновременно работают в печати, диджитале и социальных сетях.