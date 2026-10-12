Но скрипач играть уже не мог: Женщину посадили в тюрьму за пьяные поцелуи в баре Сингапура

В Сингапуре 49-летнюю Го Мэй Чи приговорили к 21 неделе тюрьмы после насильственных поцелуев двух незнакомых братьев. Об этом сообщает The Straits Times.

Первый эпизод произошёл вечером 12 февраля 2024 года в торговом центре Boon Lay. По данным суда, женщина выпила около десяти кружек пива, после чего подошла к двум братьям 16 и 23 лет, схватила их за воротники и поцеловала в щёки и губы.

Потерпевшие заявили, что были потрясены и почувствовали себя униженными. Женщину задержали, а 14 февраля отпустили под личное обязательство.

Однако уже 5 марта она вновь оказалась участницей конфликта. В кафе в районе Jurong West она подошла к компании мужчин, забрала чужую бутылку пива, а затем, по данным обвинения, разбросала несколько бутылок по полу. Один из посетителей получил травму, наступив на осколки.

Позднее, в сентябре того же года, полиция вновь обнаружила Го Мэй Чи в состоянии алкогольного опьянения. Она отказалась выполнить требование сотрудников отправиться домой и начала повышать на них голос.

Женщина признала вину по одному эпизоду домогательства, нарушению общественного порядка и причинению беспокойства окружающим в нетрезвом виде. Ещё три обвинения суд учёл при вынесении приговора. В итоге 9 октября её отправили в тюрьму на 21 неделю.

Ранее Life.ru сообщал о другом громком судебном деле в Сингапуре, где мужчину приговорили к семи годам и трём месяцам тюрьмы за обман трёх женщин на сумму свыше 1,67 млн сингапурских долларов. Осуждённый заводил отношения с потерпевшими и убеждал их передавать ему деньги под вымышленными предлогами — от наследства до инвестиций. Суд признал его виновным по нескольким эпизодам мошенничества, а разбирательство по остальным обвинениям продолжилось.