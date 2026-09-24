Но вы вдвоём и не со мной: Концерт Лаймы Вайкуле отменили из-за пустого зала

Концерт Лаймы Вайкуле в Таллине, запланированный на 31 октября, отменён. Официально организаторы объяснили это обстоятельствами, не зависящими от них, однако Delfi со ссылкой на организатора выступления Максима Милованова сообщает, что причиной стал низкий спрос на билеты.

По его словам, за два месяца до концерта удалось продать лишь около 12% мест в зале. При таких показателях проведение масштабного шоу оказалось экономически нецелесообразным.

«С такими показателями проведение столь масштабного концерта экономически не оправдано», — приводит издание слова Милованова.

Ранее Вайкуле призвала завершить конфликт на Украине после прогулки по пострадавшему от бури лесу в Юрмале. Певица показала поваленные деревья и связала увиденное с глобальными переменами.