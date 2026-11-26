Ростов-на-Дону, Таганрог и Батайск минувшей ночью подверглись воздушной атаке. Подробности налёта раскрыл губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Помимо трёх городов, воздушные цели уничтожены в Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Шолоховском и Зерноградском районах. Всего в ходе отражения атаки сбили более 20 беспилотников, а также ракеты. Количество последних не уточняется.

Глава региона также напомнил жителям о действующем запрете на фото- и видеосъёмку атак беспилотников и распространение таких материалов в интернете.

Ранее в результате ночной атаки беспилотников на Славянский район Краснодарского края пострадали четыре человека, двоих из них госпитализировали. В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и окна четырёх многоквартирных домов. Кроме того, в станице Старовеличковской Калининского района обломки дронов повредили остекление трёх частных домов, обошлось без пострадавших. Утром 26 ноября режим беспилотной опасности на территории Кубани отменили.