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Регион
Опубликовано 15 сентября, 17:20

Ночь уйдёт в минус: Синоптик предупредила о заморозках сразу в семи регионах России

Заморозки до −2 градусов придут сразу в семь регионов России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Температура сразу в семи российских регионах в ночь на 16 сентября может опуститься ниже нуля. О приближении заморозков РИА «Новости» рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Сильнее всего похолодает на северо-западе страны. В Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях ночью столбики термометров могут показать до −2 градусов.

Заморозки ожидаются и в части Центрального федерального округа. В Тверской, Костромской и Ярославской областях температура в ближайшую ночь местами может снизиться до −1 градуса.

Таким образом, первые отрицательные температуры затронут сразу несколько регионов европейской части России.

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Ранее Life.ru рассказывал, какой будет погода в сентябре 2026 года. Синоптики предупреждали о росте вероятности первых заморозков с приближением середины месяца и заметных температурных перепадах в начале осени.

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Наталья Демьянова
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