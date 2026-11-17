Ночь за 3690 рублей: Составлен рейтинг самых бюджетных отелей за рубежом
Пномпень возглавил рейтинг зарубежных городов с самыми дешёвыми отелями
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Столица Камбоджи Пномпень заняла первое место в рейтинге зарубежных направлений с самым недорогим гостиничным размещением. Средняя стоимость номера в столице Камбоджи составила 3690 рублей за ночь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.
Аналитики сравнили цены по данным бронирований на 2026 год — исследование касается именно стоимости проживания. Ближайшие к лидеру направления оказались заметно дороже. В филиппинском Себу ночь в гостинице стоила в среднем 5100 рублей, а в грузинском Кутаиси — 5200 рублей. Эти города заняли вторую и третью строчки.
Сразу два места в десятке достались Белоруссии: в Гомеле средняя стоимость размещения составила 5800 рублей за ночь, в Витебске — 6000 рублей. Ниже этой планки оказались Йоханнесбург в ЮАР и казахстанский Шымкент — 5500 и 5650 рублей соответственно.
Замыкают список вьетнамский курорт Муйне со средней ценой 6100 рублей, южнокорейский Инчхон — 6200 рублей и угандийский Энтеббе — 6400 рублей за ночь.
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