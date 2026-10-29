Ночная атака дронов ВСУ на Москву оказалась одной из крупнейших в октябре

Украинские военные предприняли одну из самых масштабных попыток за октябрь устроить налёт на Москву при помощи беспилотников. Иформацией делился в Max мэр столицы Сергей Собянин.

В сторону Московского региона с вечера 28 октября до утра 29 октября летели 613 беспилотников. Большинство из них нейтрализовали на дальних подступах, ещё 231 уничтожили на подлёте к Москве. По данным градоначальника, речь идёт о периоде с 20:30 до 07:00.

Неделей ранее, вечером 21 октября и в ночь на 22 октября, в направлении Московского региона летели 630 БПЛА. Тогда, по информации Собянина, большую часть уничтожили на дальних рубежах, а 163 — непосредственно на подлёте к городу.

Ранее сообщалось, что один человек получил ранения при массированной атаке украинских беспилотников на Тульскую область. Пострадавшего госпитализировали в Новомосковскую городскую больницу.