Ночная атака на Воронежскую область отбита — уничтожено 4 беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили четыре беспилотника над Воронежем и тремя районами Воронежской области. По предварительной информации, атака обошлась без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Глава области объявил об отмене режима опасности атаки БПЛА в своём канале в мессенджере MAX. Он уточнил, что все четыре воздушные цели были обнаружены и уничтожены в течение ночи.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Минувшей ночью в небе над Воронежем и тремя районами области были обнаружены и уничтожены 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

Какие именно районы подверглись атаке, губернатор не уточнил. Дополнительных сведений о последствиях падения обломков беспилотников в первоначальном сообщении не приводится.

Накануне стало известно, что количество пострадавших при массированной атаке ВСУ на Воронежскую область 26 октября увеличилось до 44 человек. По данным регионального Минздрава, 12 раненым потребовалась госпитализация, остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно. В результате того налёта погибли три человека. <Cite ref="turn990355search3"/>