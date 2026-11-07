Алкоголь, телевизор и радио могут помочь быстрее заснуть, но не обеспечивают полноценного восстановления организма. Особенно актуальна проблема для жителей мегаполисов, которые сокращают время отдыха ради работы и повседневных дел. О том, чем опасны такие привычки и как правильно готовиться ко сну, Life.ru рассказал профессор кафедры терапии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников.

Если человек напивается, чтобы уснуть, это не несёт никакой пользы для здоровья. Безопасных доз алкоголя не существует, он вреден всегда Алексей Березников профессор кафедры терапии Университета РОСБИОТЕХ

По словам Березникова, одна из самых опасных привычек современного человека — жертвовать сном ради продуктивности. Люди стараются бодрствовать как можно дольше, чтобы закончить срочные дела, и постепенно привыкают к недосыпу. Особенно распространён такой режим в крупных городах. Как отметил эксперт, сегодня человек в среднем спит шесть-семь часов, чего недостаточно для полноценного восстановления тела и мозга. Со временем нехватка отдыха может способствовать развитию хронического стресса, избыточного веса, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ещё одна распространённая ошибка — привычка ложиться глубоко за полночь. Березников рассказал, что, по мнению учёных, оптимальное время для отхода ко сну — с 22:00 до 23:00. В этот период на улице уже темно, а организм начинает вырабатывать мелатонин — гормон, необходимый для засыпания. Если человек спит днём или в освещённой комнате, выработка мелатонина может снижаться, что мешает полноценному отдыху.

Пытаясь быстрее уснуть, многие прибегают к привычным домашним способам — выпивают бокал вина, включают телевизор или радио. Профессор объяснил, что алкоголь может оказывать расслабляющее действие лишь в очень малых дозах. При увеличении количества спиртного наступает либо седация, либо перевозбуждение, которое мешает нормальному засыпанию. При этом даже быстрое погружение в сон не означает, что организм хорошо отдохнёт. Березников подчеркнул, что употребление алкоголя ради засыпания не приносит пользы здоровью.

Телевизор и радио тоже создают обманчивый эффект. По словам эксперта, голоса и передачи утомляют нервную систему, из-за чего человек в конце концов засыпает. Однако полноценного восстановления в таких условиях не происходит. Вместо этого профессор советует заранее готовиться ко сну и читать бумажную книгу. Если хочется послушать аудиозапись, её лучше выключить перед засыпанием.

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