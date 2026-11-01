Резкий отказ от спиртного после длительного запоя может обернуться опасными для жизни осложнениями. Об этом предупредил нарколог клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов в беседе с «Лентой.ру». По словам специалиста, основной риск связан с развитием алкогольного синдрома отмены у людей с выраженной зависимостью.

Врач объяснил, что организм, привыкший к регулярному поступлению алкоголя, может тяжело отреагировать на его внезапное отсутствие. Среди первых симптомов — тревожность, дрожь в руках, сильная потливость, бессонница и учащённое сердцебиение. Также возможны тошнота, рвота, скачки артериального давления и нарушения сердечного ритма.

При длительном злоупотреблении спиртным состояние может быстро ухудшиться. В тяжёлых случаях возникают судорожные приступы, напоминающие эпилептические, а также слуховые, зрительные и тактильные галлюцинации. Ранее Life.ru уже рассказывал об опасности самостоятельного выхода из длительного запоя.

Самым тяжёлым осложнением Хакимзанов назвал алкогольный делирий, известный как «белая горячка». Обычно он развивается на второй–четвёртый день после прекращения употребления спиртного. Человек может перестать ориентироваться в происходящем, видеть пугающие образы, слышать голоса и испытывать сильный страх. Состояние нередко сопровождается повышением температуры, учащённым пульсом и нестабильным давлением.

«Без лечения смертность из-за проявлений алкогольного делирия достигает 15–20 процентов», — предупредил нарколог.

При этом опасность синдрома отмены не означает, что человеку следует продолжать пить. Людям с выраженной алкогольной зависимостью необходимо прекращать употребление под медицинским наблюдением. При судорогах, галлюцинациях или спутанности сознания требуется немедленная медицинская помощь.

Ранее Life.ru сообщал, что даже регулярное употребление небольших доз алкоголя связано с риском серьёзных заболеваний. Врач Александр Умнов напомнил, что этанол относится к канцерогенам, а его длительное воздействие может привести к поражению печени и повысить вероятность развития некоторых видов рака.