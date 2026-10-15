Ночная охота на редкую DITA: Российские дроны впервые уничтожили чешскую САУ ВСУ
В Харьковской области ВС РФ впервые уничтожили чешскую САУ DITA
Обложка © Wikipedia / Michał Derela
Российские военные впервые уничтожили на Украине современную чешскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку DITA. По данным военно-аналитического портала LostArmour, редкая машина была поражена в Харьковской области.
САУ обнаружили ночью во время движения. Для атаки использовались беспилотники с тепловизионными камерами, в том числе дрон на оптоволоконном управлении.
По данным RG.ru, экипаж пытался вести огонь по приближавшемуся беспилотнику. После первого попадания самоходка потеряла возможность двигаться, затем по ней нанесли ещё несколько ударов. В результате DITA загорелась.
Российские военнослужащие, участвовавшие в атаке, заявили изданию, что детонации боекомплекта не произошло. По их предположению, в тот момент снарядов на борту могло не быть.
DITA — относительно новая чешская колёсная САУ производства Excalibur Army. Установка оснащена 155-миллиметровой гаубицей и благодаря высокой степени автоматизации штатно управляется экипажем всего из двух человек — водителем и командиром.
Максимальная дальность стрельбы DITA достигает 39 километров, скорострельность — шести выстрелов в первую минуту. Машина построена на восьмиколёсном шасси Tatra, способна разгоняться по шоссе до 90 км/ч и преодолевать до 600 километров без дозаправки.
Поставки DITA Киеву финансировали Нидерланды. В 2024 году королевство заказало для Украины сначала девять таких установок, а затем ещё шесть. Первые машины появились у украинских подразделений осенью того же года.
Ранее Герой России назвал танк Leopard своей самой сложной целью. Главной проблемой, по его словам, стала антидроновая сетка, которая мешала поразить броню кумулятивным боеприпасом
Больше новостей о вооружении и боевой технике — в разделе «Армия» на Life.ru.