Ночная охота на редкую DITA: Российские дроны впервые уничтожили чешскую САУ ВСУ

Российские военные впервые уничтожили на Украине современную чешскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку DITA. По данным военно-аналитического портала LostArmour, редкая машина была поражена в Харьковской области.

САУ обнаружили ночью во время движения. Для атаки использовались беспилотники с тепловизионными камерами, в том числе дрон на оптоволоконном управлении.

По данным RG.ru, экипаж пытался вести огонь по приближавшемуся беспилотнику. После первого попадания самоходка потеряла возможность двигаться, затем по ней нанесли ещё несколько ударов. В результате DITA загорелась.

Российские военнослужащие, участвовавшие в атаке, заявили изданию, что детонации боекомплекта не произошло. По их предположению, в тот момент снарядов на борту могло не быть.

DITA — относительно новая чешская колёсная САУ производства Excalibur Army. Установка оснащена 155-миллиметровой гаубицей и благодаря высокой степени автоматизации штатно управляется экипажем всего из двух человек — водителем и командиром.

Максимальная дальность стрельбы DITA достигает 39 километров, скорострельность — шести выстрелов в первую минуту. Машина построена на восьмиколёсном шасси Tatra, способна разгоняться по шоссе до 90 км/ч и преодолевать до 600 километров без дозаправки.

Поставки DITA Киеву финансировали Нидерланды. В 2024 году королевство заказало для Украины сначала девять таких установок, а затем ещё шесть. Первые машины появились у украинских подразделений осенью того же года.

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