Спрос на подработку с оплатой за смену растёт, однако постоянная работа ночью грозит проблемами со здоровьем и нехваткой времени для семьи. Об этом RuNews24.ru рассказал эксперт НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

В I квартале 2026 года таких вакансий стало на 46% больше, откликов — на 64% год к году.

Больше всего предложений — в торговле, общепите и на складах. За год число вакансий в торговле выросло в 2,5 раза, в общепите — в 2,3 раза; средняя оплата составляет около 5,7 тысячи рублей за смену. Для временного заработка это удобно, но регулярные ночные смены нарушают биоритмы.

«Организм так и не приспосабливается к ночной работе до конца», — отметил эксперт.

Он советует придерживаться стабильного графика и спать семь-восемь часов.

Ночное время по ТК РФ — с 22:00 до 06:00. За каждый час полагается доплата минимум 20% часовой ставки: при окладе 60 тысяч рублей и норме 160 часов восемь смен по восемь ночных часов принесут не менее 4,8 тысячи рублей. Обычно ночную смену сокращают на час без отработки, но есть исключения, например для специально нанятых на ночную работу.

Беременных и, по общему правилу, несовершеннолетних к такой работе не допускают. Некоторым категориям сотрудников требуется письменное согласие. Две смены подряд запрещены, еженедельный отдых — не менее 42 часов.