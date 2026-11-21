Регулярная работа в ночные смены может быть связана с изменениями структуры сердца и состава крови. К такому выводу пришли учёные, изучившие данные более 42 тысяч человек, сообщается в European Heart Journal – Cardiovascular Imaging.

Исследователи проанализировали результаты обследований 42 671 жителя Великобритании со средним возрастом 52 года. Из них 1322 человека часто работали по ночам. Чтобы оценить состояние сердечной мышцы, специалисты использовали магнитно-резонансную томографию и сравнили полученные показатели с данными людей, придерживавшихся другого рабочего графика.

Выяснилось, что у регулярно выходивших в ночные смены стенки сердца в среднем были немного толще относительно размеров основного желудочка, а его полости — несколько меньше. Учёные также зафиксировали незначительные различия в сокращении сердечной мышцы. При этом существенных отклонений в общей способности сердца перекачивать кровь обнаружено не было.

«Наше исследование показало, что частая работа в ночные смены связана с небольшими изменениями структуры и функций сердца», — рассказал один из авторов работы, доктор Мувэй Ли из Чжэнчжоуского университета.

По мнению исследователей, подобные особенности могут быть связаны с нарушением естественных биологических ритмов. Когда человек бодрствует ночью и пытается спать днём, организму приходится постоянно перестраивать процессы, регулирующие обмен веществ, артериальное давление и работу сосудов. Такой режим нередко сопровождается сокращением продолжительности и ухудшением качества сна.

Различия обнаружились и в анализах крови. У работников с частыми ночными сменами оказались ниже некоторые показатели омега-3 жирной кислоты DHA и липопротеинов высокой плотности, известных как «хороший» холестерин. Одновременно исследователи выявили повышение отдельных маркеров, связанных с триглицеридами и воспалительными процессами.

Однако авторы подчёркивают, что результаты не доказывают прямого повреждения сердца из-за ночной работы. Обследование проводилось в один момент времени, поэтому учёные пока не знают, усиливаются ли изменения с годами и могут ли они исчезнуть после перехода на дневной график. Не установлено и то, насколько обнаруженные особенности повышают вероятность развития серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты рекомендуют людям, вынужденным регулярно работать по ночам, уделять больше внимания профилактике. В частности, необходимо стараться высыпаться, поддерживать стабильный режим отдыха, следить за давлением, уровнем холестерина и сахара в крови. Также важны физическая активность, сбалансированное питание, контроль веса и отказ от курения.

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