Мощный взрыв прогремел на газопроводе в американском штате Алабама. В небо поднялся огромный столб огня высотой в десятки метров, а зарево было заметно даже в соседнем штате Миссисипи. Об этом сообщает телеканал WBRC со ссылкой на местные власти и очевидцев.

Взрыв на газопроводе в Алабаме. Видео © X / AmericaReal

ЧП произошло поздно вечером 21 ноября в округе Самтер, неподалёку от населённого пункта Уорд. Газопровод проходит через открытую местность, где после взрыва вспыхнул сильный пожар. Пламя поднималось значительно выше деревьев, освещая ночное небо на многие километры вокруг.

Очевидцы публиковали кадры происшествия в социальных сетях. На записях виден гигантский огненный факел и густые клубы дыма. По словам местных жителей, зарево можно было наблюдать даже за границей штата, на территории Миссисипи.

К месту аварии направили экстренные службы. Как сообщил председатель комиссии округа Самтер Маркус Кэмпбелл, в результате происшествия никто не пострадал, здания также не получили повреждений. Однако огонь перекинулся на растительность, и для тушения возникшего природного пожара привлекли несколько пожарных подразделений.

Компания Southern Natural Gas, эксплуатирующая газопровод, подтвердила утечку газа и последующее возгорание. Повреждённый участок трубопровода отключили, после чего сбросили давление в системе. Пожар удалось потушить. Причины аварии расследуются, сроки возобновления работы повреждённой линии не определены.

Ранее Life.ru сообщал о мощном взрыве на подземном газопроводе «Средняя Азия — Центр» в Пензенской области. Тогда высота огненного факела достигала примерно 70 метров. После перекрытия газопровода пламя погасло, однако на прилегающей территории загорелась трава. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.