Армия США намерена уничтожить около 4,4 тонны опасной взрывчатки на военном заводе в штате Айова, несмотря на решение федерального апелляционного суда о приостановке разрешения. Экологи предупреждают, что после подрыва свинцовая пыль может распространиться на расстояние до 160 километров. Об этом сообщает Al Jazeera.

Два контролируемых взрыва запланированы на 23 ноября около полудня по местному времени. Операция должна пройти на заводе боеприпасов возле города Мидлтаун. Министерство юстиции США настаивает на срочном уничтожении вещества, поскольку наступающие морозы могут спровоцировать неконтролируемый взрыв.

На предприятии более 20 лет хранятся 68 бочек с азидом свинца. Общая масса вещества составляет около 4,4 тонны, из которых примерно 3,1 тонны приходится на свинец. В марте специалисты обнаружили, что жидкость, обеспечивавшая стабильность взрывчатки, испарилась, а внутри ёмкостей образовались чувствительные к воздействию кристаллы. Содержимое бочек стало настолько нестабильным, что опасность представляет даже их открытие. Военные рассматривали химическую нейтрализацию и перевозку вещества на другую площадку, однако отказались от этих вариантов из-за риска случайного взрыва при обращении с ёмкостями.

Агентство по охране окружающей среды США выдало разрешение на подрыв 13 ноября. Однако природоохранные организации оспорили это решение, и 20 ноября федеральный апелляционный суд приостановил его действие. Несмотря на это, Минюст считает, что армия вправе провести операцию на основании исключения для чрезвычайных ситуаций. Экологи опасаются масштабного загрязнения территории. Образовавшееся облако может перенести свинцовую пыль на расстояние до 160 километров. Специалисты предупреждают, что частицы тяжёлого металла способны оседать на почве, растениях, автомобилях и других поверхностях, создавая долгосрочные риски для здоровья.

Жителям населённых пунктов, которые могут оказаться на пути загрязнённого облака, рекомендовали оставаться в помещениях, закрыть окна и не выходить на улицу до официального сигнала. Для части населения Мидлтауна также предусмотрена шестичасовая эвакуация из-за возможного повреждения окон ударной волной.

Представители экологических организаций считают, что власти недостаточно изучили последствия операции и альтернативные способы утилизации. При этом американские военные продолжают настаивать, что контролируемый подрыв безопаснее возможной самопроизвольной детонации нестабильных запасов.