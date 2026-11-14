В американском штате Иллинойс объявили массовую эвакуацию после обнаружения подозрительного предмета на территории предприятия по производству этанола и спирта. Покинуть дома и рабочие места потребовали жителей двух соседних городов — Пеории и Ист-Пеории. Позднее местные власти сообщили об обнаружении бомбы. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Ограничения затронули всех, кто находится в радиусе одной мили (около 1,6 километра) от завода BioUrja Renewables. Полиция перекрыла большинство дорог в опасной зоне, а для эвакуированных открыли временные убежища. В Пеории людей разместили в здании школы Manual Academy, в Ист-Пеории — в центре EastSide Centre.

Первоначально правоохранители сообщили о подозрительном предмете, обнаруженном на территории предприятия или рядом с ним. Однако позднее мэр Пеории Рита Али подтвердила обнаружение бомбы. По её словам, устройство, возможно, уже обезврежено, но специалисты продолжают обследовать завод, поскольку не исключают наличия других опасных предметов.

Из-за угрозы перекрыли участок межштатной автомагистрали I-74. Эвакуация также затронула городской общественный центр Peoria Civic Center. Компания Caterpillar предупредила сотрудников, чтобы они не выходили на ночную смену, а медицинский центр OSF HealthCare St. Francis усилил меры безопасности.

Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер сообщил, что следит за развитием ситуации. К расследованию подключилась полиция штата. Власти призвали жителей не приближаться к оцепленной территории и следовать указаниям экстренных служб. На момент последних сообщений распоряжение об эвакуации сохранялось.

Ранее Life.ru рассказывал об эвакуации избирательного участка в американском штате Мичиган из-за сообщения о бомбе. Инцидент произошёл 4 ноября в школе Gibraltar Carson. После тревожного звонка людей вывели из здания, а полиция приступила к обследованию помещений и прилегающей территории.

Кроме того, 11 ноября Life.ru сообщал об угрозе взрыва на борту самолёта United Airlines. Во время рейса из Ньюарка в Новый Орлеан пассажир заявил о бомбе в рюкзаке и попытался проникнуть в кабину пилотов. Экипаж передал сигнал о возможном захвате, однако лайнер благополучно приземлился. Подозреваемого задержали, а сведения о наличии взрывчатки не подтвердились.