Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолётного типа. По данным Минобороны РФ, воздушные атаки отражали над восемью регионами страны, включая Московский регион и Республику Крым.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в сводке военного ведомства.

Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской и Курской областями. Кроме того, средства противовоздушной обороны работали в небе над Тульской, Орловской и Ростовской областями.

В число регионов, где были перехвачены воздушные цели, также вошли Московский регион и Республика Крым. Таким образом, география ночной атаки охватила приграничные территории, центральную часть России и Крымский полуостров.

Накануне российская ПВО отразила значительно более масштабный налёт. Как сообщал Life.ru, в ночь на 11 ноября над регионами России уничтожили 627 украинских беспилотников. Тогда воздушные цели перехватывали над двумя десятками регионов, включая Ленинградскую, Смоленскую и Кировскую области, а также над акваторией Азовского моря.