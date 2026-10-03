Годовалая девочка и её бабушка погибли при ночном пожаре в частном доме в городе Сельцо Брянской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Ночной пожар унёс жизни годовалой девочки и её бабушки под Брянском. Видео © VK / ГУ МЧС России по Брянской области

Трагедия произошла во 2-м Ленинском переулке. После тушения огня в доме обнаружили тела ребёнка 2025 года рождения и пожилой женщины.

Региональное управление МЧС подтвердило, что сообщение о возгорании поступило ночью. К тушению привлекли шесть единиц пожарной техники, пожар полностью ликвидировали.

Причина возгорания пока не называется. Специалистам предстоит установить, где начался пожар и что могло привести к трагедии.

С начала осени в России произошло несколько пожаров с гибелью детей. В сентябре трое детей погибли при пожаре в деревянном доме под Нефтекамском. Тогда прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, а причину возгорания начали устанавливать специалисты.