Ночной пожар вспыхнул в роскошном поместье Уилла Смита за 42 миллиона долларов
Page Six: В поместье Уилла Смита стоимостью $42 млн произошёл крупный пожар
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На территории роскошного поместья голливудского актёра Уилла Смита в Калифорнии произошёл крупный пожар. Возгорание случилось ночью 23 ноября в городе Калабасас, где артисту принадлежит недвижимость стоимостью около 42 миллионов долларов, сообщает Page Six.
По данным издания, экстренные службы получили сообщение о пожаре вскоре после полуночи. Пламя охватило хозяйственную постройку на территории владения площадью около 60 гектаров.
В департаменте шерифа округа Лос-Анджелес подтвердили, что возгорание удалось ликвидировать. По дополнительным сведениям американских СМИ, вызов поступил в 00:04, а к трём часам ночи сотрудники экстренных служб завершили работу. Сообщений о пострадавших не поступало.
Это не первый пожар на территории владений актёра. В 2021 году огонь возник в подвале его дома. Тогда никто из членов семьи не пострадал, однако одному пожарному потребовалась медицинская помощь.
Смит приобрёл участок в Калабасасе в 2003 году. Строительство основного дома с шестью спальнями и 13 ванными комнатами завершилось в 2010-м. Позднее актёр и его супруга Джада Пинкетт-Смит выставляли недвижимость на продажу за 42 миллиона долларов, но в итоге сохранили её.
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