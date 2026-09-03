Ночной удар по складам ВСУ: что известно об атаке на объект в Великой Александровке

Российские военные нанесли ночной удар беспилотниками по объекту логистики в Киевской области. Об этом проинформировали в Министерстве обороны страны.

Целью атаки стал центр «Биокон» в населённом пункте Великая Александровка. По данным ведомства, эта площадка использовалась украинской стороной для складирования и дальнейшей отправки военных грузов.

В Минобороны уточнили, что ВС РФ продолжают наносить групповые удары по объектам логистики, работающим в интересах украинской армии.

Для поражения цели применялись ударные беспилотные летательные аппараты.

Ранее российские военные атаковали распределительный центр «Одесса-22». Для выполнения боевой задачи подразделения ВС РФ использовали беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер». В оборонном ведомстве подчеркнули, что применение данных средств позволило достичь высокой точности попаданий.