Ночной ужастик в лесу едва не довёл россиянку до сердечного приступа

21-летняя Полина из Сергиева Посада почувствовала сильную боль в груди во время ночного просмотра фильма ужасов в лесу. Об этом пишет телерам-канал Baza.

Девушка отправилась туда вместе с 24-летним Максимом. Пара решила повторить популярный тренд на необычный просмотр кино на природе. Во время сеанса Полина сильно испугалась, после чего у неё возникли болезненные ощущения. Молодые люди прервали вечер и поехали в больницу.

Врачи не обнаружили серьёзных нарушений. По предварительной оценке, причиной мог стать спазм коронарных сосудов — временное сужение, вызванное сильным стрессом. Теперь девушка намерена пройти комплексное обследование и отказаться от подобных экстремальных развлечений.

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