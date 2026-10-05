Во Вьетнаме задержали 12 человек по делу о краже и продаже на мясо тысяч кошек

В Хошимине задержали 12 человек, которых подозревают в краже и сбыте около 2700 кошек. Об этом 5 октября сообщила Viet Nam News со ссылкой на Министерство общественной безопасности Вьетнама.

По данным ведомства, фигурантов заключили под стражу 4 октября. Число похищенных животных установили на основании их показаний. Как пишет газета, кошек перепродавали покупателям мяса. Основным скупщиком полиция считает мужчину по имени Бинь: животных свозили к нему в район Тхойан, где держали до дальнейшей продажи.

По версии следствия, небольшие группы ездили на мотоциклах по жилым кварталам преимущественно с 23:00 до 04:00. Кошек ловили с помощью ловушек, а затем увозили. За одну ночь каждая группа, по показаниям фигурантов, похищала от четырёх до десяти животных.

Операцию, которая позволила пресечь деятельность группы, провели ещё 8 июля. Тогда полиция изъяла 50 кошек, 55 ловушек, семь мотоциклов, телефоны и 6,7 млн донгов наличными. Уже 13 питомцев вернули владельцам, остальных передали на попечение волонтёрского центра. Поиск хозяев продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал о спасении более 400 кошек от торговцев мясом во Вьетнаме. В ходе той операции задержали девять человек, а более 40 животных удалось вернуть хозяевам.