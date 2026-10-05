Температура до 40 и язвы во рту: Коксаки испортил российским семьям отдых во Вьетнаме

Несколько российских семей сообщили о заражении вирусом Коксаки во время отдыха в отеле Amiana Resort Cam Ranh во вьетнамской Камрани. Об этом пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на туристов.

Среди заболевших — восьмимесячный ребёнок из Тулы. По словам родителей, на третий день после заселения температура у малыша поднялась до 40 °C, появились сыпь и болезненные язвы во рту. Семья обратилась в госпиталь, где, как рассказали туристы, врачи подтвердили инфекцию Коксаки.

Позже заболела и мать ребёнка: у неё температура достигла 39,5 °C. На территории отеля семья встретила других российских отдыхающих с заболевшими детьми. Туристы утверждают, что попросили администрацию помочь с лекарствами, однако им предложили только сменить номер. По их словам, сотрудники не предупреждали о других случаях заболевания.

Обратный вылет у семьи запланирован на 8 октября. Родители опасаются, что болезнь помешает вернуться в Россию вовремя.

Ранее семья из Карелии застряла в Турции из-за диагноза «вирус Коксаки», поставленного годовалому ребёнку. Страховщики отказались компенсировать вынужденное продление отдыха.