Ночным «наливайкам» перекроют кран: В Ленобласти запретят продажу пива до 11 утра

В Ленинградской области решили закрыть лазейку, позволявшую «наливайкам» продавать разливное пиво по ночам под видом заведений общепита. Теперь с 22:00 до 11:00 такие точки не смогут отпускать алкоголь навынос. Соответствующий законопроект депутаты регионального Заксобрания приняли сразу в трёх чтениях, сообщает «Коммерсантъ».

Ограничения распространятся не только на пиво и пивные напитки, но и на сидр, пуаре и медовуху. Запрет коснётся продажи алкоголя на разлив как в тару покупателя, так и в упаковку, предоставленную продавцом.

Особое внимание власти уделили магазинам-барам на первых этажах жилых домов. Некоторые из них совмещают розничную торговлю с общепитом, благодаря чему продолжают продавать спиртное даже после наступления ночных ограничений.

Новые правила затронут торговые точки, расположенные в одном многоквартирном доме с кафе или баром, если помещения юридически не обособлены друг от друга. Именно такую схему региональные депутаты намерены пресечь.

При этом общий запрет на розничную продажу алкоголя с 22:00 до 11:00 уже действует в Ленобласти с 1 сентября 2025 года. Принятые поправки уточняют его применение к разливным напиткам и заведениям, которые одновременно работают как магазины и точки общественного питания.

Ранее Life.ru рассказывал об ограничениях для «наливаек» в Санкт-Петербурге. С 1 сентября 2025 года в Северной столице запретили ночную продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Исключение предусмотрели для заведений, соответствующих установленным требованиям к ресторанам.