В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников после ночной работы ПВО. В небе над Воронежем и одним из районов региона уничтожили два дрона, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. После уничтожения воздушных целей власти объявили отбой беспилотной опасности.

Ранее в ночь на 17 ноября над Воронежской областью сбили девять беспилотников. Тогда воздушные цели обнаружили над одним городом и пятью районами региона. Губернатор также сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений.