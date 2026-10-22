Ноги отказали, лёгкое пробито: Кавалер орденов Мужества дополз до своих из последних сил

Российский десантник Никита Шалунов с пробитым осколком лёгким и повреждённым позвоночником сумел проползти 300 метров до сослуживцев, несмотря на тяжёлое ранение. Историю своего спасения ветеран СВО, награждённый двумя орденами Мужества, рассказал в интервью.

Военнослужащий находился на передовой с самого начала спецоперации. Он проходил службу в 137-м гвардейском парашютно-десантном полку, посвятив армии почти 12 лет. Во время выполнения боевого задания осколок поразил ему лёгкое и травмировал позвоночник, из-за чего мужчина мгновенно потерял способность двигать ногами.

«В голове была единственная мысль — было бы хорошо, конечно, выжить», — вспоминает Шалунов.

По его словам, он сообщил товарищам о ранении по рации и начал ползти в сторону российских позиций, ориентируясь по памяти. Постепенно боец стал терять сознание, а из-за повреждения лёгкого ему становилось всё труднее дышать.

Преодолев 300 метров, десантник добрался до своих. Сослуживцы эвакуировали его в полевой госпиталь в ЛНР, где медики провели первую операцию. Затем лечение продолжилось в Луганске, после чего пострадавшего доставили в Ростов-на-Дону для хирургического вмешательства на позвоночнике. Сейчас ветеран восстанавливается и активно занимается спортом, пишет ТАСС.

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