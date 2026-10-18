«Обещал дочерям вернуться»: Боец со сломанными ногами три недели полз к своим и выжил

Российский штурмовик Евгений Гольцев с позывным Мощный три недели выбирался из зоны боевых действий после тяжёлого ранения, чтобы сдержать обещание, данное жене и дочерям. Всё это время мужчина числился пропавшим без вести. Его историю ко Дню отца рассказал Народный фронт в Челябинской области.

Раненый боец СВО три недели полз по лесу, чтобы вернуться к дочерям. Видео © Народный фронт в Челябинской области

Гольцев живёт с семьёй в Челябинской области. В 2025 году он заключил контракт и отправился в зону СВО. Супруга поддержала его решение, а дочерям мужчина пообещал обязательно вернуться домой.

На передовой Евгений служил штурмовиком в 7-й гвардейской отдельной мотострелковой Чистяковской бригаде. За физическую силу и стойкость сослуживцы дали ему позывной Мощный.

Уже в первом бою подразделение попало под атаки дронов-камикадзе и миномётный огонь. Во время одного из последующих штурмов Гольцев получил тяжёлые ранения ног и оказался отрезан от своих.

Несмотря на кровотечение и сильную боль, боец, по данным SHOT, продолжал ползти через лес. Три недели о его судьбе ничего не было известно. Дома жена ждала новостей и надеялась, что супруг жив.

В итоге Евгению удалось добраться до российских военнослужащих. После эвакуации его ждала продолжительная госпитализация и несколько операций. По рассказу семьи, хирург позднее признался, что первоначально считал полученные ранения практически несовместимыми с жизнью.

За службу Гольцев получил медаль «За отвагу». Однако самым важным моментом после возвращения домой для него стала встреча с дочерьми, которым он обещал вернуться. Сейчас мужчина восстанавливается после ранений и планирует продолжить службу.

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