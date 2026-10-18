«Твой приехал»: Российский офицер ринулся в пекло битвы на СВО, чтобы найти сына-бойца

Российский офицер отправился в охваченный боями Артёмовск (бывший Бахмут), чтобы разыскать сына на СВО и доставить ему автомобиль. Несмотря на отсутствие связи, отец сумел найти родного человека, а затем провёл рядом с ним ещё две недели на передовой. Эта история произошла в 2023 году с семьёй Кирилла Шнаркулова из Республики Алтай, сообщила Life.ru пресс-служба «Народного фронта».

Отец российского военнослужащего разыскал сына в охваченном боями Артёмовске. Видео © Предоставлено пресс-службой «Народного фронта»

Военная дорога для Кирилла началась с примера отца. Сергей Шнаркулов был офицером, служил в войсках связи, а позднее работал в полиции. Сын решил продолжить семейную традицию: окончил Новосибирское высшее военное командное училище, получил назначение в 150-ю дивизию, а затем добровольно отправился на СВО.

Когда подразделение Кирилла находилось под Артёмовском, Сергей решил привезти бойцам автомобиль УАЗ, известный как «буханка». Однако в условленном месте сына не оказалось, а связаться с батальоном не удавалось. Не представляя, где искать Кирилла, отец отправился непосредственно в город.

Случай помог ему встретить военнослужащих, поддерживавших связь с нужным подразделением. Вскоре Кириллу передали короткую, но такую долгожданную весть: «Твой приехал». После встречи Сергей не спешил возвращаться домой и ещё две недели оставался рядом с сыном.

Позднее судьба приготовила Кириллу тяжёлое испытание. Он наступил на противопехотную мину «Лепесток», но, несмотря на ранение, ещё десять дней продолжал командовать батальоном без обезболивающих. Лишь после этого его эвакуировали. Врачам пришлось ампутировать военнослужащему стопу.

Сегодня Шнаркулов продолжает служить людям уже в мирной жизни. В сентябре 2026 года его назначили исполняющим обязанности министра молодёжной политики и спорта Республики Алтай. Он также участвует в помощи военнослужащим совместно с Народным фронтом.

Ранее Life.ru рассказывал о матери погибшего бойца СВО, которая передала его автомобиль на передовую. В августе 2026 года 84-летняя жительница Благовещенска пожертвовала 300 тысяч рублей на помощь военнослужащим и решила отправить им машину сына. С доставкой автомобиля вызвался помочь Народный фронт.