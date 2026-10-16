Российские военные спасли брошенного ВСУ украинского солдата с перебитыми ногами

Украинский военнослужащий Виктор Волошенюк рассказал, что три месяца оставался на позиции с перебитыми ногами, не дождавшись эвакуации от своего командования. В итоге его спасли российские бойцы. По словам пленного, в сентябре 2025 года его мобилизовали прямо на работе.

Уже на следующий день выдали военный билет и отправили на обучение, после которого перебросили на позицию. Спустя неделю он вместе с сослуживцами оказался в лесопосадке на Славянско-Краматорском направлении. Когда по позиции нанесли удар, двое украинских военных погибли, а он получил ранения ног.

Просьбы об эвакуации оставались без ответа. Российские военнослужащие вытащили его спустя три месяца, несмотря на угрозу со стороны украинских беспилотников. По словам собеседника RT, ноги ему удалось сохранить, сейчас он уже ходит.