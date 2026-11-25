Жителю Санкт-Петербурга достался медовик с неприятным сюрпризом в одной из пекарен сети «Буше». По словам покупателя, в десерте он обнаружил человеческий ноготь, а в качестве извинения заведение начислило ему бонусы и пригласило на кофе с выпечкой. Об этом сообщил «Mash на Мойке».

Мужчина купил сладкое в кафе в Калининском районе. Полакомиться медовиком он собирался дома, однако содержимое коробки отбило аппетит.

После жалобы сотрудники службы поддержки предложили покупателю попробовать другой десерт, а подозрительную находку отправить на экспертизу. Петербуржец намерен заняться этим в ближайшие выходные.

В отделе контроля качества «Буше» подтвердили, что знают о случившемся. Однако там исключают возможность попадания постороннего предмета в десерт на производстве или в кафе, ссылаясь на герметичность упаковки и многоступенчатые проверки. В компании также утверждают, что покупатель не имеет претензий к заведению.

Ранее жительница подмосковных Химок пожаловалась на кусок пластика в блинчиках с вишней «С пылу с жару». Девушка обнаружила посторонний предмет в начинке уже после приготовления блюда. Производитель предложил ей направить письменную претензию.