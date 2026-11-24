Трое гостей дня рождения в краснодарском ресторане «Катенька-Катюша» оказались в больнице, в том числе семилетний мальчик. Всего после праздничного ужина на симптомы отравления пожаловались пять человек, среди которых двое детей. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Краснодарская модель Валерия отмечала день рождения 20 ноября в заведении на Красной улице. За праздничным столом собрались 11 человек, однако уже на следующее утро почти половина компании слегла с сильными болями в животе, тошнотой, ознобом и температурой, которая приближалась к 40 градусам.

По словам именинницы, сотрудники ресторана отказались связывать недомогание гостей с качеством блюд. Вместо этого они заверили девушку в свежести продуктов и предложили накормить заболевших супами.

Утром 23 ноября семилетнего ребёнка экстренно доставили в больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию. Как утверждает Валерия, один из показателей воспаления в крови мальчика оказался в 37 раз выше нормы. Следующей ночью госпитализация потребовалась самой модели и её возлюбленному.

Уже в больнице краснодарка узнала о другой пациентке, которая попала к медикам 21 ноября после посещения того же заведения. Теперь гости подозревают, что причиной недомогания могли стать сырные пончики или рыба. Пострадавшие обратились в Роспотребнадзор и ждут результатов лабораторных исследований.