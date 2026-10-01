«Ногу украли!»: Семью шокировало тело пенсионера после смерти в больнице

У 79-летнего пенсионера после смерти в ставропольской больнице «пропала» нога. Мужчина поступил на плановую замену тазобедренного сустава, однако спустя несколько дней умер, а тело родственникам выдали уже без конечности. Об ампутации близких никто не предупреждал, пишет kp.ru.

Николая Ивановича госпитализировали 23 сентября. По словам его родственницы Светланы Тужиковой, после операции мужчина чувствовал себя нормально, однако через два дня его состояние резко ухудшилось. Пенсионера перевели в реанимацию, подключили к ИВЛ, а позднее сообщили о его смерти.

Сначала врачи, как утверждает Тужикова, говорили о тромбах, однако в заключении причиной смерти был указан сепсис. При получении документов возникла ещё одна проблема: бумаги несколько часов не могли найти и обнаружили только после обращения родственников в краевой Минздрав и полицию.

При получении тела выяснилось, что у пенсионера отсутствует нога. «У Николая Ивановича украли ногу. В справке о смерти нигде нет записи, что была ампутация при жизни или после смерти», — рассказала Тужикова. По её словам, документов об удалении конечности семье также не предоставили.

Родственников обеспокоили и многочисленные швы на голове после вскрытия. Когда именно была удалена нога и что с ней произошло после этого, пока неизвестно.

По словам Тужиковой, краевой Минздрав уже начал проверку. Семья также обратилась в полицию и намерена направить заявления в Следственный комитет и прокуратуру.

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