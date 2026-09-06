В Краснодаре уролог избежал наказания за смерть пациента после обрезания

В Краснодаре уролог Евгений Мучник избежал уголовного наказания за смерть 36-летнего пациента после операции по обрезанию и продолжает работать. Артём обратился к врачу из-за сыпи. Врач рекомендовал операцию, но после процедуры у пациента поднялась температура, начались отёк и боли.

Врач уверял, что всё в порядке, однако через несколько дней мужчину госпитализировали с гангреной и сепсисом. Спасти его не удалось. Экспертиза установила, что лечение проводилось с нарушениями. Расследование длилось несколько лет, но дело закрыли из-за истечения срока давности, хотя следователи пришли к выводу о виновности врача.

У Мучника появился новый пациент с жалобами на боли в яичке — после операции состояние мужчины ухудшилось. Теперь юрист Николай Чернышук помогает обоим пострадавшим добиваться компенсаций от клиник, где работает уролог. Мучник продолжает трудиться по специальности, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее сообщалось, что в больнице Нижнего Тагила в один день скончались двое детей — шестимесячный младенец и 12-летний школьник. СК РФ расследует уголовные дела по факту возможной ненадлежащей медпомощи, начатые после жалобы матери одного из погибших, которая утверждает, что её сыну не провели необходимые обследования и операцию.