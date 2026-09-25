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Опубликовано 25 сентября, 10:45

Ошибка ценой в жизнь: В Кстове заведующая отделением перелила пациенту не ту группу крови

В Кстове осудили врача после смерти пациента из-за переливания крови

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ElenaYakimova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ElenaYakimova

В Кстове врач перелила пациенту донорскую кровь не той группы, после чего мужчина умер. Заведующую терапевтическим отделением Кстовской ЦРБ признали виновной в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщили в Кстовском городском суде Нижегородской области.

Трагедия произошла в январе 2026 года. Как установил суд, медик не удостоверилась в правильности выбранной группы донорской крови и нарушила правила проведения биологической пробы при помощи медицинской сестры.

После процедуры пациент потерял сознание. На место вызвали реанимационную бригаду, мужчину перевели в отделение анестезиологии и реанимации, однако, несмотря на оказанную помощь, он скончался.

В суде заведующая полностью признала вину. Ей назначили один год и два месяца ограничения свободы с рядом дополнительных ограничений и обязанностей.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск и постановил взыскать с Кстовской ЦРБ два миллиона рублей в пользу потерпевшего. Приговор от 21 сентября в законную силу пока не вступил.

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Милена Скрипальщикова
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