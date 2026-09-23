Номинант на «Оскар» и лауреат BAFTA Эллиот Грэм покончил с собой в 50 лет

Американский монтажёр Эллиот Грэм, номинированный на «Оскар» за фильм «Харви Милк», умер в Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет. О его смерти сообщил в соцсети продюсер картины Дэн Джинкс.

Грэма не стало в субботу, 19 сентября. Судмедэксперт округа Лос-Анджелес указал, что монтажёр умер в результате самоубийства. Джинкс посвятил коллеге публикацию в личном блоге, назвав его работу одной из важнейших составляющих фильма «Харви Милк».

«У меня столько мыслей и чувств об этом милом, добром и необычном человеке. А пока я просто скажу: «Покойся с миром, Эллиот», — написал продюсер.

Монтаж «Харви Милка», в котором постановочные сцены сочетались с архивными кадрами, принёс Грэму номинацию на премию «Оскар». Всего картина Гаса Ван Сента претендовала на восемь статуэток и получила две — за главную мужскую роль Шона Пенна и оригинальный сценарий Дастина Лэнса Блэка.

Грэм также работал над фильмами «Люди Икс 2», «Возвращение Супермена», «Стив Джобс», «Большая игра» и «Капитан Марвел». В 2022 году он вместе с Томом Кроссом получил премию BAFTA за монтаж последнего фильма о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом — «Не время умирать».

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