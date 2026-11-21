Nordwind объяснила, почему пассажиры прилетели в Новокузнецк без багажа
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пассажиры рейса авиакомпании Nordwind из Казани в Новокузнецк остались без части багажа из-за превышения допустимой загрузки самолёта. Перевозчик признал, что чемоданы не отправили вместе с путешественниками, и пообещал доставить вещи в течение суток. Об этом компания сообщила в мессенджере MAX.
Инцидент произошёл 21 ноября на рейсе N4-753. В Nordwind пояснили, что из-за превышения предельной коммерческой загрузки воздушного судна часть багажа пришлось оставить в аэропорту отправления.
«В течение суток багаж будет доставлен в Новокузнецк», — заверили в авиакомпании.
Сейчас Nordwind совместно с аэропортом Казани организует отправку оставшихся вещей другим рейсом. Пассажирам, которые не получили свои чемоданы после прилёта, рекомендовали обращаться за дополнительной информацией в справочную службу аэропорта Новокузнецка.
Напомним, что без багажа могли остаться около 150 пассажиров. Многие из них направлялись на открытие горнолыжного сезона в Шерегеше. После прибытия путешественникам предложили оформить заявления о неприбытии вещей.