Пассажиры рейса авиакомпании Nordwind из Казани в Новокузнецк остались без части багажа из-за превышения допустимой загрузки самолёта. Перевозчик признал, что чемоданы не отправили вместе с путешественниками, и пообещал доставить вещи в течение суток. Об этом компания сообщила в мессенджере MAX.

Инцидент произошёл 21 ноября на рейсе N4-753. В Nordwind пояснили, что из-за превышения предельной коммерческой загрузки воздушного судна часть багажа пришлось оставить в аэропорту отправления.

«В течение суток багаж будет доставлен в Новокузнецк», — заверили в авиакомпании.

Сейчас Nordwind совместно с аэропортом Казани организует отправку оставшихся вещей другим рейсом. Пассажирам, которые не получили свои чемоданы после прилёта, рекомендовали обращаться за дополнительной информацией в справочную службу аэропорта Новокузнецка.