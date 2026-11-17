«Нормальный учитель вдумывается»: Почему ИИ не справится с проверкой «домашки»
Учитель Луховицкий: Проверять «домашку» нейросетью — не слишком удачная идея
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Рособрнадзор тестирует нейросети для проверки домашних и контрольных работ школьников. Однако член совета профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий эту идею не поддерживает.
«Нормальный учитель вдумывается в то, что написал и сделал конкретный ученик, думает о его сравнительных успехах в учёбе, его развитию. И это нельзя доверить никакому ИИ», — приводит «Ридус» слова педагога.
Он пояснил: проверка работы — это не механический подсчёт ошибок и плюсиков. Хороший учитель видит за текстом ученика и его прогресс. При этом Луховицкий не против использования нейросетей в преподавательской работе в целом. Его возражение касается именно проверки домашних заданий, где важна человеческая оценка, а не алгоритм.
Ранее стало известно, что в РФ начали испытывать искусственный интеллект для проверки домашних заданий, контрольных и всероссийских проверочных работ (ВПР). Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев уточнил, что пока технология проходит экспериментальную оценку, а окончательное решение об отметках остаётся за педагогами.