Рособрнадзор тестирует нейросети для проверки домашних и контрольных работ школьников. Однако член совета профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий эту идею не поддерживает.

«Нормальный учитель вдумывается в то, что написал и сделал конкретный ученик, думает о его сравнительных успехах в учёбе, его развитию. И это нельзя доверить никакому ИИ», — приводит «Ридус» слова педагога.

Он пояснил: проверка работы — это не механический подсчёт ошибок и плюсиков. Хороший учитель видит за текстом ученика и его прогресс. При этом Луховицкий не против использования нейросетей в преподавательской работе в целом. Его возражение касается именно проверки домашних заданий, где важна человеческая оценка, а не алгоритм.