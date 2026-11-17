Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ, ОГЭ и проверочные работы
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В России не собираются отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Основной государственный экзамен (ОГЭ) и Всероссийские проверочные работы (ВПР). Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на ежегодной встрече с родителями школьников 17 ноября.
По его словам, прежние попытки отказаться от подобных форм проверки знаний не дали положительных результатов.
«Отменять ОГЭ, и ЕГЭ, и ВПР мы не планируем, потому что до нас это попробовали сделать, к хорошим результатам это не привело», — подчеркнул руководитель ведомства.
Музаев отметил, что выпускные экзамены остаются важной частью образовательных систем во всём мире. По его мнению, при обсуждении возможных изменений России следует учитывать не только собственный опыт, но и международную практику.
«Ни одна страна в мире от выпускных экзаменов не отказалась», — добавил глава Рособрнадзора.
Ежегодная встреча с родителями прошла в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Помимо государственных экзаменов, специалисты обсудили итоговое сочинение, собеседование по русскому языку, проверочные работы и снижение бюрократической нагрузки на учителей.
Ранее Life.ru сообщал, при каком условии в России могут отказаться от ЕГЭ. Анзор Музаев объяснял, что действующую систему можно будет отменить только после появления полноценной альтернативы. Предложения об отказе от экзамена звучат регулярно, однако никто пока не представил равноценную замену.