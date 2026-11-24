Норвежская энергетическая компания Equinor обеспечит Германию газом по новому контракту, рассчитанному до конца 2044 года. Соглашение с немецкой VNG стало самым продолжительным для компании с 1986 года, сообщила её пресс-служба.

Первые поставки запланированы на 1 января. Ежегодно немецкий импортёр сможет получать до 1,4 миллиарда кубометров топлива, которое будет поступать на газовый рынок Германии через Trading Hub Europe. Стоимость контракта стороны не раскрывают, однако уточняют, что цены будут определяться рыночными условиями.

Документ подписали 24 ноября в Осло руководители Equinor и VNG Андерс Опедал и Ульф Хайтмюллер. По продолжительности соглашение превзошло все контракты норвежского поставщика, заключённые после знаменитых договорённостей по месторождению Тролль в 1986 году.

Это уже второй крупный долгосрочный газовый контракт Equinor с немецкими покупателями за последние месяцы. В августе компания договорилась с Uniper о поставках до 2,9 миллиарда кубометров газа ежегодно с 2027 по 2041 год. Соглашение рассчитано на 15 лет.

Ранее Life.ru сообщал о резком подорожании газа в Европе в преддверии похолодания. На торгах 23 ноября котировки подскочили на 8,6%, достигнув 96 евро за мегаватт-час. Дополнительное давление на рынок оказывает сокращение запасов топлива в европейских хранилищах.