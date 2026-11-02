Норвежские туристические чиновники решили превратить оскорбление Дональда Трампа в рекламу местных достопримечательностей. После того как президент США назвал Норвегию «дерьмовой страной», организация Visit Norway представила подборку самых необычных общественных туалетов с видами на фьорды и горы.

Кампанию назвали «Делаем сортиры снова великими», обыграв знаменитый лозунг американского лидера Make America Great Again. Вместо политических претензий норвежцы показали архитектурные сооружения, которые туристы посещают даже без необходимости воспользоваться уборной.

В список попали туалет с панорамным видом на Аурландс-фьорд возле смотровой площадки Стегастейн, волнообразное здание на побережье Хельгеланд и золотистая постройка на острове Сенья. Некоторые из этих объектов давно стали самостоятельными туристическими достопримечательностями.

Есть в подборке и более необычные решения. Например, туалет, который работает на солнечной энергии, а также сооружение, внешние стены которого постепенно покрываются мхом. Многие такие объекты расположены вдоль национальных туристических маршрутов и спроектированы известными архитекторами.

Поводом для ироничной рекламы стало выступление Трампа 25 октября на митинге в Мичигане. Американский президент раскритиковал Норвегию из-за того, что ему не досталась Нобелевская премия мира. Он также заявил, что больше не хочет принимать мигрантов из этой страны.