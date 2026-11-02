Норвегия создала гид по туалетам в ответ Трампу, назвавшему страну «дерьмовой»
Норвегия ответила на оскорбление Трампа рекламой общественных туалетов
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Норвежские туристические чиновники решили превратить оскорбление Дональда Трампа в рекламу местных достопримечательностей. После того как президент США назвал Норвегию «дерьмовой страной», организация Visit Norway представила подборку самых необычных общественных туалетов с видами на фьорды и горы.
Кампанию назвали «Делаем сортиры снова великими», обыграв знаменитый лозунг американского лидера Make America Great Again. Вместо политических претензий норвежцы показали архитектурные сооружения, которые туристы посещают даже без необходимости воспользоваться уборной.
В список попали туалет с панорамным видом на Аурландс-фьорд возле смотровой площадки Стегастейн, волнообразное здание на побережье Хельгеланд и золотистая постройка на острове Сенья. Некоторые из этих объектов давно стали самостоятельными туристическими достопримечательностями.
Есть в подборке и более необычные решения. Например, туалет, который работает на солнечной энергии, а также сооружение, внешние стены которого постепенно покрываются мхом. Многие такие объекты расположены вдоль национальных туристических маршрутов и спроектированы известными архитекторами.
Поводом для ироничной рекламы стало выступление Трампа 25 октября на митинге в Мичигане. Американский президент раскритиковал Норвегию из-за того, что ему не досталась Нобелевская премия мира. Он также заявил, что больше не хочет принимать мигрантов из этой страны.
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