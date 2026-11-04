Норвегия планирует направить более 107 миллионов долларов на развитие украинской оборонной промышленности. Средства выделят в рамках новой трёхлетней программы, которая должна привлечь дополнительные инвестиции частного бизнеса. Об этом 3 ноября сообщило норвежское правительство.

На реализацию инициативы предусмотрен один миллиард норвежских крон. Деньги поступят из военной части программы Нансена, в рамках которой Осло уже финансирует поддержку Украины.

Управлять инвестиционной программой будет государственная компания Investinor. Она определит фонды, работающие в Норвегии и вкладывающие капитал в украинские оборонные предприятия, а также распределит между ними финансирование.

При этом конкретные предприятия для инвестиций будут выбирать сами управляющие фондами. В дальнейшем программа может предусматривать и прямое участие государства в финансировании украинских компаний совместно с частными инвесторами.

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик подчеркнул, что развитие украинской оборонной промышленности необходимо продолжать даже после возможного прекращения огня. По его мнению, укрепление военного потенциала Украины позволит сдерживать новые нападения.

Глава ведомства также заявил, что считает вложения в украинский оборонно-промышленный комплекс инвестицией в безопасность самой Норвегии и всей Европы. Он выразил опасение, что военный успех России на Украине может повысить вероятность применения силы против других государств.

В правительстве Норвегии рассчитывают, что государственное финансирование позволит привлечь дополнительный частный капитал и укрепить сотрудничество между оборонными предприятиями двух стран.

Ранее Life.ru сообщал о трёх совместных проектах Украины и Норвегии в сфере противовоздушной обороны. 21 октября Владимир Зеленский рассказал о сотрудничестве с норвежской компанией Kongsberg, направленном на разработку новых систем ПВО. По его словам, первые результаты одного из проектов ожидаются через полтора-два месяца. Стороны также обсудили дополнительные пакеты оборонной помощи и развитие спутниковой связи для украинских военных.