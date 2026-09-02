Норвегия выступила против допуска лыжников из России даже под нейтральным статусом

Норвежская федерация лыжных видов спорта выступила против решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в сезоне-2026/27.

В организации заявили, что сохраняют прежнюю позицию и не намерены разрешать спортсменам из России и Белоруссии выступать на международных стартах даже в нейтральном статусе.

«Норвежская федерация лыжного спорта подтверждает свою прежнюю позицию: спортсменам из России и Белоруссии не будет разрешено выступать на международных соревнованиях, в том числе в нейтральном статусе», — говорится в заявлении, которое приводит TV2.

При этом в Норвегии отметили, что будут придерживаться решений большинства в FIS, но продолжат отстаивать свою позицию на международном уровне.

Ранее FIS приняла решение допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в новом сезоне. Согласно правилам, спортсмены и вспомогательный персонал из России и Белоруссии получат доступ к турнирам только в нейтральном статусе.