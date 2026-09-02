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Регион
Опубликовано 2 сентября, 15:29

Норвегия выступила против допуска лыжников из России даже под нейтральным статусом

Норвегия выступила против допуска российских лыжников к турнирам FIS

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Норвежская федерация лыжных видов спорта выступила против решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в сезоне-2026/27.

В организации заявили, что сохраняют прежнюю позицию и не намерены разрешать спортсменам из России и Белоруссии выступать на международных стартах даже в нейтральном статусе.

«Норвежская федерация лыжного спорта подтверждает свою прежнюю позицию: спортсменам из России и Белоруссии не будет разрешено выступать на международных соревнованиях, в том числе в нейтральном статусе», — говорится в заявлении, которое приводит TV2.

При этом в Норвегии отметили, что будут придерживаться решений большинства в FIS, но продолжат отстаивать свою позицию на международном уровне.

Ещё четыре российских фигуриста получили нейтральный статус от ISU
Ещё четыре российских фигуриста получили нейтральный статус от ISU

Ранее FIS приняла решение допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в новом сезоне. Согласно правилам, спортсмены и вспомогательный персонал из России и Белоруссии получат доступ к турнирам только в нейтральном статусе.

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Наталья Демьянова
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