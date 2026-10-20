Нос мечты за пару полосок пластыря? Хирург разрушил популярный бьюти-миф

Попытки уменьшить нос с помощью специальных пластырей не принесут желаемого результата, зато могут спровоцировать раздражение, аллергию и повреждение кожи. Об опасности популярного бьюти-тренда рассказал РИАМО пластический хирург Гарник Петросян.

По словам специалиста, анатомическое строение носа невозможно изменить обычным наружным воздействием. Его форму определяют костные и хрящевые структуры, которые не поддаются коррекции при наклеивании эластичных лент, даже если пользоваться ими ежедневно.

«Добиться постоянного эффекта без хирургического вмешательства невозможно», — подчеркнул врач.

При этом слишком сильное или продолжительное давление на ткани способно вызвать неприятные последствия. В частности, существует риск локального истончения кожи и её атрофии. Не менее опасен клеевой слой пластырей, который иногда провоцирует покраснение, высыпания и аллергические реакции.

Впрочем, у такого метода есть один временный эффект. Если тейп слегка приподнимает крыло носа, воздушный поток может проходить свободнее. Аналогичный принцип применяется при диагностической пробе Коттла, когда специалист осторожно расширяет наружный носовой клапан.

Однако подобное облегчение сохраняется исключительно во время механической поддержки тканей. После удаления полосок первоначальная форма возвращается, а долговременных изменений не происходит.