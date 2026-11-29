При эксгумации тела 75-летней женщины из Тверской области обнаружили носки и резиновые перчатки, а повторное исследование выявило нехватку медицинских материалов и отсутствие одного из органов. Дочь умершей добивается возобновления расследования обстоятельств смерти матери, сообщает РЕН ТВ.

Жительница Ржева Анжела рассказала, что её мать скончалась в больнице в 2023 году после процедур по удалению жидкости. Патологоанатом указал в заключении рак лёгкого четвёртой стадии, однако дочь усомнилась в диагнозе и обратилась в Следственный комитет. Во время эксгумации в октябре того же года в останках обнаружили посторонние предметы, а эксперты зафиксировали повреждения внутренних органов.

В ходе проверки выяснилось, что некоторые органы не вскрывали, хотя в документах значилось обратное. При повторном исследовании не удалось обнаружить печень, а из 128 гистологических стёкол сохранились только 12. Кроме того, Росздравнадзор выявил более 15 нарушений при проведении вскрытия.

Анжела предполагает, что во время медицинской процедуры врачи могли повредить лёгкое её матери, а затем попытаться скрыть произошедшее. При этом уголовные дела в отношении медиков и патологоанатома прекращали. Производство по делу последнего временно возобновили после вмешательства Генпрокуратуры, однако впоследствии расследование вновь закрыли.