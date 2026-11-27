На Таймыре обнаружили тело 68-летнего водителя бульдозера, который провалился под лёд вместе с техникой. Поиски мужчины продолжались три дня. Погибшего нашли водолазы, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла 24 ноября. Мужчина выехал на служебном бульдозере из Дудинки в сторону тундры. При пересечении болотистой местности тяжёлая машина провалилась под лёд. В кабине находился только водитель.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили пролом во льду, а на дне водоёма — затонувший бульдозер. К поискам привлекли спасателей и водолазов.

Спустя три дня специалисты обнаружили тело мужчины. По предварительным данным следствия, видимых признаков криминальной смерти нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину гибели.

Ранее Life.ru сообщал о происшествии под Дудинкой. В региональном МЧС тогда предупреждали, что из-за относительно тёплой погоды лёд на водоёмах Красноярского края формируется медленно и остаётся опасным. Похожая трагедия произошла в Бурятии, где трое рыбаков погибли после провала автомобиля под лёд.