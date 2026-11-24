На севере Красноярского края бульдозер провалился под лёд озера неподалёку от города Дудинка. Предположительно, в кабине тяжёлой машины находился человек, сообщили в региональном управлении МЧС России.

ЧП произошло в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе. В настоящее время ведутся поиски.

В МЧС обратили внимание на то, что из-за относительно тёплой погоды ледяной покров на водоёмах Красноярского края формируется медленно. На Таймыре 24 ноября температура воздуха днём составляет около минус 13 градусов, ночью ожидается похолодание до минус 20.

Ранее похожая трагедия произошла в Бурятии. На озере Бусани 17 ноября под лёд провалился автомобиль с тремя рыбаками. Никому из мужчин спастись не удалось. Затонувшую машину обнаружили местные жители лишь на следующее утро, обстоятельства гибели людей устанавливают следователи.